Для россиян запустили туры в Узбекистан ради карт Visa и Mastercard
Туристическая компания «Веди Групп» запустила туры в Узбекистан, в рамках которых россияне могут оформить банковские карты платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте туроператора.
Отмечается, что полученными в Узбекистане картами можно свободно расплачиваться за границей, для их оформления гражданам РФ понадобится только загранпаспорт.
Цены на путевки начинаются от 23 тысяч рублей с человека. В стоимость тура включены проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов, страховка. Авиабилеты оплачиваются отдельно: россияне могут прилететь в Ташкент прямыми рейсами из Екатеринбурга, Москвы, Казани, Уфы и Минеральных Вод, стоимость перелета варьируется в пределах 28-47 тысяч рублей.
В марте Visa и Mastercard приостановили работу в России, в связи с этим выпущенные в стране карты перестали действовать за рубежом. При этом клиенты банков могут совершать все привычные операции на территории РФ.
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