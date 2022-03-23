Для россиян запустили туры в Узбекистан ради карт Visa и Mastercard

Туристическая компания «Веди Групп» запустила туры в Узбекистан, в рамках которых россияне могут оформить банковские карты платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте туроператора.

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Отмечается, что полученными в Узбекистане картами можно свободно расплачиваться за границей, для их оформления гражданам РФ понадобится только загранпаспорт.

Цены на путевки начинаются от 23 тысяч рублей с человека. В стоимость тура включены проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов, страховка. Авиабилеты оплачиваются отдельно: россияне могут прилететь в Ташкент прямыми рейсами из Екатеринбурга, Москвы, Казани, Уфы и Минеральных Вод, стоимость перелета варьируется в пределах 28-47 тысяч рублей.

В марте Visa и Mastercard приостановили работу в России, в связи с этим выпущенные в стране карты перестали действовать за рубежом. При этом клиенты банков могут совершать все привычные операции на территории РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ТуризмУзбекистанБанковские КартыПлатежные Системы
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