Туроператоры сократили долги перед туристами до 7 млрд рублей

Российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами до 7 миллиардов рублей, ранее долг достигал 44 миллиардов. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

По ее словам, речь идет в основном о долгах прошлого года, которые случились на фоне пандемии и отмены путевок.

Догузова отметила, что сумма долга сокращается медленно из-за того, что еще закрыты многие направления, например, Индонезия, Таиланд и Европа.

Отмечается, что по мере открытия стран обязательства перед российскими туристами будут выполнены.

Ранее стало известно, что Ростуризм до конца года намерен запустить продажи туров по программе кешбэка на зимний сезон.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мустафа Далпальта
ТЕГИ:ДолгиТуроператорыТуристы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры