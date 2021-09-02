Туроператоры сократили долги перед туристами до 7 млрд рублей
Российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами до 7 миллиардов рублей, ранее долг достигал 44 миллиардов. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.
По ее словам, речь идет в основном о долгах прошлого года, которые случились на фоне пандемии и отмены путевок.
Догузова отметила, что сумма долга сокращается медленно из-за того, что еще закрыты многие направления, например, Индонезия, Таиланд и Европа.
Отмечается, что по мере открытия стран обязательства перед российскими туристами будут выполнены.
Ранее стало известно, что Ростуризм до конца года намерен запустить продажи туров по программе кешбэка на зимний сезон.
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