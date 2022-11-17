Туроператоры снизили до конца года цены на путевки в Турцию и Египет

Спрос россиян на заграничные туры резко упал после 21 сентября и до ноябрьских праздников включительно. В среднем падение спроса произошло на уровне 25–50% по сравнению с периодом до мобилизации, рассказал NEWS.ru вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По его словам, возврат к домобилизационному спросу на путевки произошел уже после ноябрьских праздников. Однако россияне продолжают отказываться от раннего бронирования. Сейчас как правило от покупки до самого путешествия проходит около двух недель.

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Цены на путевки снижены до конца года. В частности, в Турцию и Египет они подешевели по сравнению с периодом до мобилизации на 25%, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд — примерно на 10%.

На сайтах ANEX Tour и Tez Tour сейчас, например, можно найти недельные путевки на двоих в Египет, Турцию и ОАЭ за 60–70 тыс. руб.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыЕгипет
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