Туроператоры снизили до конца года цены на путевки в Турцию и Египет
Спрос россиян на заграничные туры резко упал после 21 сентября и до ноябрьских праздников включительно. В среднем падение спроса произошло на уровне 25–50% по сравнению с периодом до мобилизации, рассказал NEWS.ru вице-президент АТОР Артур Мурадян.
По его словам, возврат к домобилизационному спросу на путевки произошел уже после ноябрьских праздников. Однако россияне продолжают отказываться от раннего бронирования. Сейчас как правило от покупки до самого путешествия проходит около двух недель.
Цены на путевки снижены до конца года. В частности, в Турцию и Египет они подешевели по сравнению с периодом до мобилизации на 25%, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд — примерно на 10%.
На сайтах ANEX Tour и Tez Tour сейчас, например, можно найти недельные путевки на двоих в Египет, Турцию и ОАЭ за 60–70 тыс. руб.
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