Чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на четыре года за отказ от допинг‑пробы

Чемпионку Уимблдона 2023 года Маркету Вондроушову (Чехия) дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

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Решение было принято из-за отказа чешки от допинг‑пробы. Согласно правилам, это приравнивается к положительному результату.

По словам Вондроушовой, сотрудник антидопингового агентства пришёл к ней поздно вечером «не представившись должным образом и не следуя протоколу». В результате она «отреагировала как человек, который испугался».

В ITIA признали отказ 26-летней теннисистки «не имеющим убедительных оснований». Вондроушову отстранили до 21 июня 2030 года.

Ранее Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все связанные с допингом санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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