Чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на четыре года за отказ от допинг‑пробы

Решение было принято из-за отказа чешки от допинг‑пробы. Согласно правилам, это приравнивается к положительному результату.

По словам Вондроушовой, сотрудник антидопингового агентства пришёл к ней поздно вечером «не представившись должным образом и не следуя протоколу». В результате она «отреагировала как человек, который испугался».

В ITIA признали отказ 26-летней теннисистки «не имеющим убедительных оснований». Вондроушову отстранили до 21 июня 2030 года.

Ранее Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все связанные с допингом санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

