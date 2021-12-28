Туроператоры пожаловались в Роспотребнадзор на невыплату компенсаций по страховке пьяным туристам

Российские туристы жалуются на уклонение страховых компаний от выполнения обязательств по договорам в случаях, если инциденты произошли с отдыхающими в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Ростуризме предложили платить россиянам по 40 тысяч рублей при банкротстве турфирм

Туроператоры направили обращение в Роспотребнадзор, попросив ведомство проверить условия страхования выезжающих за рубеж путешественников. В отрасли отмечают, что число жалоб туристов на действия страховщиков увеличилось. Кроме того, некоторые клиники предлагали отдыхающим предоставить за дополнительную плату отрицательный тест на алкоголь.

Роспотребнадзор получил обращение и рассмотрит его в установленном порядке.

Однако исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе указала, что большинство страховых полисов, обязательных при оформлении туров за рубеж, не распространяется на полученные в нетрезвом состоянии травмы, несчастные случаи и отравления.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АлкогольРоспотребнадзорТуристыТуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры