Туроператоры пожаловались в Роспотребнадзор на невыплату компенсаций по страховке пьяным туристам

Туроператоры направили обращение в Роспотребнадзор, попросив ведомство проверить условия страхования выезжающих за рубеж путешественников. В отрасли отмечают, что число жалоб туристов на действия страховщиков увеличилось. Кроме того, некоторые клиники предлагали отдыхающим предоставить за дополнительную плату отрицательный тест на алкоголь.

Роспотребнадзор получил обращение и рассмотрит его в установленном порядке.

Однако исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе указала, что большинство страховых полисов, обязательных при оформлении туров за рубеж, не распространяется на полученные в нетрезвом состоянии травмы, несчастные случаи и отравления.

