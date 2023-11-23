Туроператоры отмечают рост поездок россиян в Киргизию на 60%
Туристический интерес к отдыху в Киргизии за этот год у россиян по данным туроператоров вырос на 60%, сообщает РИА Новости.
Для въезда в страну гражданам РФ не нужна виза, если они не планирует остаться в республике дольше, чем на месяц.
Наибольшей популярностью у туристов пользуются крупнейшие города Киргизии - Бишкек и Ош, где можно посетить ряд достопримечательностей, среди которых выделяется археологический музей «Сулайман-Тоо», а также попробовать местную кухню.
Как отмечают сами туристы, главной достопримечательностью Киргизии остается природа. Полюбоваться ей можно, посетив ущелье Чон-Кемин, а еще можно покататься верхом и посмотреть на величественные горы. Наиболее популярная точка – хребет Тянь-Шань.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru