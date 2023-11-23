Туроператоры отмечают рост поездок россиян в Киргизию на 60%

Для въезда в страну гражданам РФ не нужна виза, если они не планирует остаться в республике дольше, чем на месяц.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются крупнейшие города Киргизии - Бишкек и Ош, где можно посетить ряд достопримечательностей, среди которых выделяется археологический музей «Сулайман-Тоо», а также попробовать местную кухню.

Как отмечают сами туристы, главной достопримечательностью Киргизии остается природа. Полюбоваться ей можно, посетив ущелье Чон-Кемин, а еще можно покататься верхом и посмотреть на величественные горы. Наиболее популярная точка – хребет Тянь-Шань.

Ранее стали известны средние чеки на новогодние путевки за границу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

