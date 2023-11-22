Глава Минэкономразвития заявил о росте цен в российских отелях
Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в 2023 году в российских отелях выросли цены.
Он сослался на данные Росстата и уточнил, что с начала года в сегменте 2-3 «звезды» рост составил 8-11%, в премиальных отелях 4-5 «звёзд» - 14%.
«Дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса оказывает влияние на цены... Здесь главное - наращивание номерного фонда», - указал министр.
Ранее в пресс-службе московского комитета по туризму заявили, что уровень загрузки гостиниц столицы в период ноябрьских праздников с 3 по 6 ноября составил 85%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru