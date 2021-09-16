Туроператоры не зафиксировали отказов россиян от поездок в Турцию
Российские туристы не начали отказываться от поездок в Турцию из-за новых правил въезда в страну вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВак». Об этом ТАСС рассказали туроператоры.
Отмечается, что туристы уже привыкли к частым изменениям въезда в страну во время пандемии и готовы к тому, что правила снова могут измениться.
Накануне стало известно, что российские туристы, привитые от коронавируса вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», теперь не смогут въехать в Турцию без предоставления ПЦР-теста.
В АТОР ранее объяснили, что Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru