Туроператоры не зафиксировали отказов россиян от поездок в Турцию

Российские туристы не начали отказываться от поездок в Турцию из-за новых правил въезда в страну вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВак». Об этом ТАСС рассказали туроператоры.

Отмечается, что туристы уже привыкли к частым изменениям въезда в страну во время пандемии и готовы к тому, что правила снова могут измениться.

Турция перестала принимать без ПЦР-теста привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» россиян

Накануне стало известно, что российские туристы, привитые от коронавируса вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», теперь не смогут въехать в Турцию без предоставления ПЦР-теста.

В АТОР ранее объяснили, что Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуроператорыТурция
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