Туроператоры назвали стоимость авиабилетов за рубеж на Новый год
Специалисты Ассоциации туроператоров России на своем сайте рассказали о стоимости бюджетных авиабилетов на прямые рейсы из России в Тегеран, ОАЭ (Дубай) и Турцию.
Так, с 30 декабря 2023 по 6 января 2024 года на самолетах авиакомпании «Победа» можно долететь за 43,5 тысячи рублей в Стамбул и за 47,5 тысячи рублей в Анталью (без учета багажа). Из Москвы в Дубай самолетами «Победы» можно добраться за 55 тысяч рублей.
Также предлагаются дешевые билеты на лайнеры авиакомпании «Аэрофлот» в Тегеран (54,5 тысячи рублей), Хургаду (72,7 тысячи рублей), Шарм-эль-Шейх (72,9 тысячи рублей) и Каир (80,9 тысячи рублей). На самолетах авиакомпании «Россия» можно долететь за 150,6 тысячи рублей на Шри-Ланку (Коломбо), а авиаперевозчик Qatar Airways доставит за 197,5 тысячи рублей в Катар (Доха).
Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года Шри-Ланку посетили около 25 тысяч граждан России, уступив первое место Индии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru