Туроператоры назвали Италию самым популярным европейским направлением на Новый год

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России на своем сайте рассказали о стоимости бюджетных авиабилетов на прямые рейсы из России в Тегеран, ОАЭ (Дубай) и Турцию. Так, с 30 декабря 2023 по 6 января 2024 года на самолетах авиакомпании «Победа» можно долететь за 43,5 тысячи рублей в Стамбул и за 47,5 тысячи рублей в Анталью (без учета багажа). Из Москвы в Дубай самолетами «Победы» можно добраться за 55 тысяч рублей.

Также предлагаются дешевые билеты на лайнеры авиакомпании «Аэрофлот» в Тегеран (54,5 тысячи рублей), Хургаду (72,7 тысячи рублей), Шарм-эль-Шейх (72,9 тысячи рублей) и Каир (80,9 тысячи рублей), передает «Радиоточка НСН».

