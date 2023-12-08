Туроператоры назвали Италию самым популярным европейским направлением на Новый год
Туроператоры назвали Италию самым популярным направлением на Новый год, сообщает РИА Новости со ссылкой на РСТ.
Так, больше всего виз россияне оформляют в консульствах Италии и Франции. При этом отмечается, что получение документов сегодня задерживается, а перелеты дорожают из-за пересадок. Стоимость экскурсионного тура в Рим на восемь дней с вылетом 30 декабря без авиабилетов стартует от 700 евро на человека.
Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России на своем сайте рассказали о стоимости бюджетных авиабилетов на прямые рейсы из России в Тегеран, ОАЭ (Дубай) и Турцию. Так, с 30 декабря 2023 по 6 января 2024 года на самолетах авиакомпании «Победа» можно долететь за 43,5 тысячи рублей в Стамбул и за 47,5 тысячи рублей в Анталью (без учета багажа). Из Москвы в Дубай самолетами «Победы» можно добраться за 55 тысяч рублей.
Также предлагаются дешевые билеты на лайнеры авиакомпании «Аэрофлот» в Тегеран (54,5 тысячи рублей), Хургаду (72,7 тысячи рублей), Шарм-эль-Шейх (72,9 тысячи рублей) и Каир (80,9 тысячи рублей), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% российских граждан
- Путин объявил об участии в президентских выборах
- Термин «режим кризиса» выбрали словом года в Германии
- Рогов: Зеленский сам утверждает списки на ликвидацию оппонентов
- Двойники покинувших Россию звезд заявили, что вынуждены менять внешность
- В Армении подтвердили готовность провести обмен пленными с Азербайджаном
- Путин поздравил россиян с наступающим 9 декабря Днем героев Отечества
- Великобритания расширила антибелорусский санкционный список
- Туроператоры назвали Италию самым популярным европейским направлением на Новый год
- Силовики задержали бывшего вице-мэра Красноярска Игоря Кима
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru