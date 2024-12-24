Турналог в 19 муниципалитетах Калининградской области введут с 2025 года

Туристический налог в 19 муниципалитетах Калининградской области введут с 1 января 2025 года, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

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По его словам, что туристическая отрасль показывает постоянный рост в структуре валового регионального продукта.

В связи с ежегодным ростом турпотока в регион увеличивается и нагрузка на инфраструктуру приморских муниципалитетов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике не будут вводить туристический налог до окончания спецоперации, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Анастасия Александрова/НСН
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