Турналог в 19 муниципалитетах Калининградской области введут с 2025 года
24 декабря 202420:53
Туристический налог в 19 муниципалитетах Калининградской области введут с 1 января 2025 года, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
По его словам, что туристическая отрасль показывает постоянный рост в структуре валового регионального продукта.
В связи с ежегодным ростом турпотока в регион увеличивается и нагрузка на инфраструктуру приморских муниципалитетов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике не будут вводить туристический налог до окончания спецоперации, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru