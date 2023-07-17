Туристы восстанавливают отмененные путевки в Крым
Туристы просят вернуть аннулированные ранее брони путевок в Крым, сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В организации пояснили, что в Крыму рассчитывают на восстановление автомобильного движения по Крымскому мосту в кратчайшие сроки. Пока работает паромная переправа через Керченский пролив.
Туристы просят вернуть брони, так как транспортная ситуация постепенно начала проясняться.
В частности, по данным туроператора «Алеан», аннуляций по Крыму сегодня было больше, чем в другие дни, однако они не носят массовый характер, отмечает АТОР.
Россияне в основном отменяют туры и отели, забронированные на ближайшие даты. Там отметили, что все аннулирования проводятся без штрафов, клиенты получают полный возврат денежных средств, или переносят отдых на более поздний срок тех же отелей, либо бронируют отели в Анапе, Геленджике и других местах.
В АТОР добавили, что поезда продолжают следовать в Крым по железной дороге.
Для туристических автобусов работает паромная переправа. Кроме того, есть гибридный маршрут для автомобилистов: с переправкой через мост электропоездами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru