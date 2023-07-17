Туристы восстанавливают отмененные путевки в Крым

Туристы просят вернуть аннулированные ранее брони путевок в Крым, сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации пояснили, что в Крыму рассчитывают на восстановление автомобильного движения по Крымскому мосту в кратчайшие сроки. Пока работает паромная переправа через Керченский пролив.

Туристы просят вернуть брони, так как транспортная ситуация постепенно начала проясняться.

В частности, по данным туроператора «Алеан», аннуляций по Крыму сегодня было больше, чем в другие дни, однако они не носят массовый характер, отмечает АТОР.