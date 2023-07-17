В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в направлении Крыма

Сотрудник агентства отмечает, что пробки протяжённостью до шести километров фиксируются как со стороны Мелитополя, так и в обратном направлении. Это связано с ремонтными работами, из-за которых на трассе периодически перекрывают одну из двух полос движения.

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что по Крымскому мосту нанесли удар два украинских беспилотных надводных аппарата. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Из-за теракта было закрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Гражданам рекомендовали использовать для проезда на полуостров новые территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

