В Великом Новгороде введут туристический налог

«Начиная с 1 января... налоговая ставка составит 1% от стоимости услуги по проживанию и будет ежегодно прибавлять по одному процентному пункту до 2029 года», — отмечается в сообщении.

Сумма сбора составит не менее 100 рублей за сутки. После 2029-го налог зафиксируют на уровне 5%.

По прогнозам, в следующем году бюджет города получит дополнительно 24,7 млн рублей. Доходы планируют направлять на благоустройство Великого Новгорода.

От уплаты туристического налога освободят членов многодетных семей, жителей Новгородской области, предусмотренные федеральным законодательством льготные категории россиян.

