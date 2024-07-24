Туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи
Туристы не спешат покидать пляжи в Сочи, сообщает РИА Новости.
Отдыхающие продолжают купаться в море и прибывать на побережье, несмотря на грозу и приближающиеся смерчи. Ливни с грозами идут в городе и на прилегающих территориях с утра 23 июля. В некоторых районах туристы наблюдали смерчи над Черным морем. Вечером смерчи были замечены возле побережья рядом с Адлером.
Из международного аэропорта Сочи не взлетают самолеты. В Сочи действует штормовое предупреждение. Дожди частично подтопили Приморскую набережную.
Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что из-за непогоды застрял в горах Сочи и не может выбраться. Позже он сообщил, что добрался до отеля в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи
- Байден впервые за последние дни появился на публике
- Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья
- СМИ: ЕС предложил два варианта заморозки активов России из-за опасений США
- Мужчина в Белгородской области подорвался на взрывоопасном предмете
- Глава генштаба Британии призвал страну готовиться к войне через три года
- Дрон врезался в двухэтажный дом в белгородском селе Новопетровка
- Минфин США обязал держателей российских активов отчитаться об их наличии
- Основательница Wildberries Бакальчук подтвердила, что разводится с мужем
- В парке в Омске ищут школьницу, приехавшую с родителями из Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru