Туристы массово отказываются от новогоднего отдыха в Анапе из-за мазута в Черном море
Порядка 90% бронирований на новогодние праздники в Анапе уже отменены, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей туристического рынка.
Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк выразил мнение, что ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в акваторию Черного моря может затянуться на месяцы и даже годы.
В свою очередь вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил о массовых отменах путевок на новогодние праздники в сторону Анапы. По его словам, летний сезон 2025 года находится на грани срыва.
Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что почти 40 километров побережья Крыма удалось очистить от загрязнения мазутом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru