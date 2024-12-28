Туристы массово отказываются от новогоднего отдыха в Анапе из-за мазута в Черном море

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк выразил мнение, что ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в акваторию Черного моря может затянуться на месяцы и даже годы.

В свою очередь вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил о массовых отменах путевок на новогодние праздники в сторону Анапы. По его словам, летний сезон 2025 года находится на грани срыва.

Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что почти 40 километров побережья Крыма удалось очистить от загрязнения мазутом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

