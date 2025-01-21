Северную Корею за год посетили свыше 1,5 тысячи туристов из России

Более 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в прошлом году. Об этом сообщила первый вице-губернатор, глава правительства Приморского края Вера Щербина.

По ее словам, Приморье стало первым регионом, активно восстанавливающим связи с Северной Кореей. С февраля по декабрь прошлого года республику посетили свыше 1,5 тысяч россиян.

Граждане РФ могут отправиться в КНДР самолетом только из Владивостока. За прошлый год число рейсов из города в Пхеньян возросло до пяти в неделю. Кроме того, курсирует пассажирский поезд из российского Хасана в северокорейский Туманган.

Ранее РЖД представили график движения поездов на 2024-2027 годы, согласно которому международный поезд Туманган — Хасан будет курсировать три раза в неделю, пишет Ura.ru.

