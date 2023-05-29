Туристов будут высылать с Бали за использование криптовалют
Власти острова Бали в Индонезии будут бороться с использованием криптовалюты при оплате услуг, сообщает издание Antara.
В 2021 году Индонезия запретила использовать криптовалюты как платежное средство. Мера распространяется на гостиницы, рестораны, магазины и туристические центры.
Туристов, которые используют криптовалюту для оплаты услуг, будут депортировать с острова.
Власти острова ранее ужесточили контроль за туристами. Глава иммиграционной службы Бали Тегух Сугито заявил, что с начала 2023 года во въезде отказали 302 иностранцам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru