Туристов будут высылать с Бали за использование криптовалют

Власти острова Бали в Индонезии будут бороться с использованием криптовалюты при оплате услуг, сообщает издание Antara.

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В 2021 году Индонезия запретила использовать криптовалюты как платежное средство. Мера распространяется на гостиницы, рестораны, магазины и туристические центры.

Туристов, которые используют криптовалюту для оплаты услуг, будут депортировать с острова.

Власти острова ранее ужесточили контроль за туристами. Глава иммиграционной службы Бали Тегух Сугито заявил, что с начала 2023 года во въезде отказали 302 иностранцам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:ТуристыКриптовалюта

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