Туристическим кешбэком воспользовались более миллиона российских граждан
После запуска в 2020 году программы туристического кешбэка в ней приняли участие более миллиона россиян, говорится в сообщении Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.
По ее словам, в общей сложности людям вернули около 4 млрд рублей. При этом российские граждане суммарно приобрели туры и оплатили проживание почти на 20 млрд рублей.
Глава Ростуризма отметила, что помимо традиционных южных направлений страны, в популярные направления попали Санкт-Петербург, Алтай, Татарстан, Пермский край, Калининградская и Тюменская области, а также прочие регионы.
Ранее Догузова рассказала, что за несколько дней с момента старта третьего этапа россияне приобрели туров с кешбэком за отдых в России более чем на один млрд рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Туристическим кешбэком воспользовались более миллиона российских граждан
- Valneva начинает третью фазу испытаний вакцины от коронавируса
- ОНК: почти всех задержанных в Москве сторонников Навального отпустили без составления протоколов
- Джонни Депп пригласил россиян на фильм «Великий»
- Пушков: Чехия «нарывается» ультиматумом России
- В Чехии предложили оставить в российском посольстве одного человека
- Стало известно, кто отслеживает покупки кроме налоговой
- Назван главный симптом тяжелого течения COVID-19 у ребенка
- Украина призвала отключить Россию от SWIFT
- ОНК: массовых задержаний протестующих в Москве не зафиксировано
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru