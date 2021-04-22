Туристическим кешбэком воспользовались более миллиона российских граждан

По ее словам, в общей сложности людям вернули около 4 млрд рублей. При этом российские граждане суммарно приобрели туры и оплатили проживание почти на 20 млрд рублей.

Глава Ростуризма отметила, что помимо традиционных южных направлений страны, в популярные направления попали Санкт-Петербург, Алтай, Татарстан, Пермский край, Калининградская и Тюменская области, а также прочие регионы.

Ранее Догузова рассказала, что за несколько дней с момента старта третьего этапа россияне приобрели туров с кешбэком за отдых в России более чем на один млрд рублей.

