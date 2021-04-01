В Ростуризме не исключили круглогодичную программу туров с кешбэком

Глава Ростуризма Зарина Догузова не исключила, что в будущем россиянам всегда будут предлагать отдых в России с кешбэком, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что со временем выйдем на то, что программа будет работать круглый год», - заявила она.

Третий этап программы туристического кешбэка продлится в России с 18 марта по 15 июня. Согласно условиям, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Ранее Догузова рассказала, что за несколько дней с момента старта третьего этапа россияне приобрели туров с кешбэком за отдых в России более чем на один млрд рублей.

