Туристический поток в Краснодарский край вырос на 15%

«Курорты Краснодарского края готовы к приему большого количества туристов», — отметила Золотухина. Она добавила, что в этом году в Краснодарском крае ожидают 16 миллионов отдыхающих. Врио министра курортов посоветовала бронировать отели заранее, когда еще есть выбор вариантов размещения.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель заявил, что курортный сезон на Кубани начнется 1 мая. По его словам, в регионе наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка.

