Туристический поток в Краснодарский край вырос на 15%

На Кубани за первый квартал 2021 года отдохнули почти 1,7 миллиона туристов. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявила ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

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«Курорты Краснодарского края готовы к приему большого количества туристов», — отметила Золотухина. Она добавила, что в этом году в Краснодарском крае ожидают 16 миллионов отдыхающих. Врио министра курортов посоветовала бронировать отели заранее, когда еще есть выбор вариантов размещения.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель заявил, что курортный сезон на Кубани начнется 1 мая. По его словам, в регионе наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:РоссияТуризмРостуризмКраснодарский Край
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