Туристический потенциал Крыма презентовали на выставке «Интурмаркет» в Москве
Туристический и санаторно-курортный потенциал Крыма представили на XVI Международной туристической выставке «Интурмаркет-2021», которая началась в «Экспоцентре».
Крымскую экспозицию представил единый стенд Крыма, организованный Министерством курортов и туризма республики. Администрации курортных регионов и представленные на стенде субъекты туристической индустрии презентовали уникальные возможности лечебно-оздоровительной базы Крыма, ознакомили с популярными и новыми туристическими маршрутами, а также со всемирно известными достопримечательностями региона.
В рамках открытия выставки руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова посетила стенд Крыма. Глава Ростуризма и министр курортов и туризма республики Вадим Волченко обсудили комплексное туристическое развитие Крыма и возможности создания новых туристических кластеров.
«Это развитие туристической инфраструктуры, вход новых инвесторов, создание для них доступных финансовых ресурсов – то есть конкретные процедуры под конкретные проекты, которые будут реализованы в ближайшее время», - отметил Волченко.
По его словам, в целом на протяжении последних нескольких лет отмечается растущий спрос на туризм в Крыму в межсезонье. На полуострове активно развиваются спортивный и горно-пешеходный туризм, гастрономическое направление, медицинский туризм, как с точки зрения лечения, так и профилактики.
«И это все результат системной работы и тесного сотрудничества бизнеса и власти», - добавил Волченко.
Выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии.
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