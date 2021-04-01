Туристический потенциал Крыма презентовали на выставке «Интурмаркет» в Москве

В рамках открытия выставки руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова посетила стенд Крыма. Глава Ростуризма и министр курортов и туризма республики Вадим Волченко обсудили комплексное туристическое развитие Крыма и возможности создания новых туристических кластеров.

«Это развитие туристической инфраструктуры, вход новых инвесторов, создание для них доступных финансовых ресурсов – то есть конкретные процедуры под конкретные проекты, которые будут реализованы в ближайшее время», - отметил Волченко.

По его словам, в целом на протяжении последних нескольких лет отмечается растущий спрос на туризм в Крыму в межсезонье. На полуострове активно развиваются спортивный и горно-пешеходный туризм, гастрономическое направление, медицинский туризм, как с точки зрения лечения, так и профилактики.

«И это все результат системной работы и тесного сотрудничества бизнеса и власти», - добавил Волченко.

Выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии.

