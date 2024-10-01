Туристический налог в Великом Новгороде введут с 2025

Пока ставка будет держаться на уровне 1% от стоимости проживания, однако по закону сумма налога должна быть не меньше 100 рублей за сутки. Сомов уточнил, что если брать среднюю стоимость услуги для одного человека в Великом Новгороде в размере 4,5 тысячи рублей, то в первые три года налог для туристов не превысит 100 рублей.

После 2029 года налог повысится до отметки в 5 %.

Ранее стало известно, что туристы потратили более 22 миллиардов рублей на отдых в Казани за восемь месяцев 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

