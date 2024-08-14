Туристический налог будет действовать в Ростове-на-Дону с 2025 года

Так, власти Ростова-на-Дону сообщили, что с 1 января 2025 года город введет туристический налог в размере 1% от стоимости проживания за 1 сутки, но не меньше 100 рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, в свою очередь, также рассказал о том, что подобный налог введут и на территории региона, передает RT.

Туристический налог сейчас действует в Ставропольском, Краснодарском, Алтайском краях, а также в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».