Туристический налог будет действовать в Ростове-на-Дону с 2025 года

В Ростове-на-Дону введут туристический налог с 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба ростовской администрации.
Ранее в июле 2024 года в Налоговый кодекс РФ ввели новую главу «Туристический налог», которая позволила главам российских городов самостоятельно устанавливать этот налог на своих территориях.

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Так, власти Ростова-на-Дону сообщили, что с 1 января 2025 года город введет туристический налог в размере 1% от стоимости проживания за 1 сутки, но не меньше 100 рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, в свою очередь, также рассказал о том, что подобный налог введут и на территории региона, передает RT.

Туристический налог сейчас действует в Ставропольском, Краснодарском, Алтайском краях, а также в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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