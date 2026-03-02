В РСТ рассказали, как вывезти россиян с Ближнего Востока
Первыми вылетят из Абу-Даби туристы, которые должны были вылететь 28 февраля и 1 марта, заявил НСН Артур Мурадян.
Первый рейс из Абу-Даби в российскую столицу запланирован на 2 марта, аэропорт Дубая пока закрыт, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.
«Представитель управления по туризму Абу-даби анонсировал рейс 2 марта в Москву. Мы сейчас следим за ситуацией в аэропорту, ряд самолетов выкатили на площадку, начинается плановая подготовка к выполнению полетов. При этом аэропорт Дубая анонсировал, что до 3 марта будет закрыт полностью, самолеты не готовятся к рейсам. Поэтому рейс из Абу-Даби, скорее всего, вылетит, а аэропорт Дубая пока останется закрытым. Пока будет происходить возврат расписания, это рейсы за 28 февраля, 1 марта и 2 марта. Наши граждане смогут воспользоваться рейсом по приглашению авиакомпании», - рассказал он.
Первый рейс из Абу-Даби в российскую столицу запланирован на 2 марта в 14:30 по местному времени (13:30 мск), следует из данных на сайте аэропорта. Полет должна выполнить авиакомпания Etihad Airways на самолете Boeing 787. Как ожидается, борт прибудет в Шереметьево в 21:43.
Полеты из России в страны Персидского залива приостановлены. При этом только в Эмиратах сейчас находятся около 20 000 туристов из России. Еще несколько тысяч россиян не могут улететь из Катара, Омана и Бахрейна.
Горячие новости
- Песков заявил, что тема гарантий безопасности Киеву находится на повестке
- Песков: Контактов со странами БРИКС по Ирану нет
- «От Собчак до Эпштейна»: Почему покончил с собой бизнесмен Умар Джабраилов
- ВС России установили контроль над Круглым в Харьковской области
- В Германии объяснили, кто не даст Мерцу воевать с Ираном
- Мишустин: Повышение социальных пенсий коснется свыше 4 млн человек
- Армия России освободила Резниковку и Дробышево в ДНР
- Деньги есть: Как долго Иран продержится в войне с США и Израилем
- Востоковед объяснила, почему Россия не будет вступать в войну на стороне Ирана
- Терминал загорелся после атаки БПЛА в Новороссийске