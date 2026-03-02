Первый рейс из Абу-Даби в российскую столицу запланирован на 2 марта, аэропорт Дубая пока закрыт, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.

«Представитель управления по туризму Абу-даби анонсировал рейс 2 марта в Москву. Мы сейчас следим за ситуацией в аэропорту, ряд самолетов выкатили на площадку, начинается плановая подготовка к выполнению полетов. При этом аэропорт Дубая анонсировал, что до 3 марта будет закрыт полностью, самолеты не готовятся к рейсам. Поэтому рейс из Абу-Даби, скорее всего, вылетит, а аэропорт Дубая пока останется закрытым. Пока будет происходить возврат расписания, это рейсы за 28 февраля, 1 марта и 2 марта. Наши граждане смогут воспользоваться рейсом по приглашению авиакомпании», - рассказал он.

Первый рейс из Абу-Даби в российскую столицу запланирован на 2 марта в 14:30 по местному времени (13:30 мск), следует из данных на сайте аэропорта. Полет должна выполнить авиакомпания Etihad Airways на самолете Boeing 787. Как ожидается, борт прибудет в Шереметьево в 21:43.

Полеты из России в страны Персидского залива приостановлены. При этом только в Эмиратах сейчас находятся около 20 000 туристов из России. Еще несколько тысяч россиян не могут улететь из Катара, Омана и Бахрейна.



