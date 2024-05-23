«Турецкие цены»: Отдых на двоих в Калининграде обойдется в 200 тысяч рублей

Цены на отдых в Калининграде сегодня приближаются к турецким, приличные гостиницы летом просят за одну ночь в отеле 15 тысяч рублей, рассказал в беседе с НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Количество свободных мест на летних рейсах в Калининград и в отелях региона стремительно уменьшается, сообщает АТОР со ссылкой на туроператоров. Отмечается, что загрузка бортов на июнь составляет уже 90%.