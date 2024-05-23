«Турецкие цены»: Отдых на двоих в Калининграде обойдется в 200 тысяч рублей

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что цены на отдых в Калининграде сегодня приближаются к турецким из-за стоимости размещения. 

Цены на отдых в Калининграде сегодня приближаются к турецким, приличные гостиницы летом просят за одну ночь в отеле 15 тысяч рублей, рассказал в беседе с НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Количество свободных мест на летних рейсах в Калининград и в отелях региона стремительно уменьшается, сообщает АТОР со ссылкой на туроператоров. Отмечается, что загрузка бортов на июнь составляет уже 90%.

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«Приличная гостиница, если вы едете летом, обойдется вам в тысяч 15 за номер в сутки. Плюс перелет. Если из Москвы, туда-обратно билеты стартуют от 20 тысяч рублей, это на одного человека. Если едете вдвоем, под 200 тысяч можете отдать за десять дней отдыха. Это будет просто номер без питания, в таком случае будет еще дороже. Здесь мы видим, что цены приближаются к ценам Турции. Светлогорск и Зеленоградск близко от Калининграда находятся. Поэтому эти направления тоже в такую стоимость обойдутся», - рассказал он.

Турецкие отели прислали туроператорам скидки на размещение, однако из-за роста курса доллара не стоит ждать снижения цены в рублях, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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