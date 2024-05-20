«Пляж и хвоя»: Россияне составили список самых популярных стран для летнего отдыха

«В этом году наблюдается аналогичная тенденция. Ведь уже за неполный май 2024 года мы имеем фактическую статистику: Турция - 30%, Россия - 15%, ОАЭ - 11%, Египет - 10%. Если сравнить, то объем туристического потока в Турцию за летний сезон равен объему туристического потока трех стран: России, Египта и ОАЭ. Только представьте этот масштаб Турции. Но почему же именно Турция пользуется такой популярностью? Это доступность перелетов из многих городов России, уже понятный и востребованный сервис на "все включено"», - рассказала Ксения Переина.

Эксперт также отметила самые топовые пляжи летом 2024.

«Самыми популярными пляжами не только Турции, но и летнего сезона 2024, прогнозируются пляжи курортной зоны Кемер. Море у пляжей с крупной гладкой галькой чистое и прозрачное. Воздух насыщен запахами хвои. Пейзаж горный, отели утопают в зелени. Основные причины, почему выбирают Кемер: близость аэропорта, красивый вид на горы, обилие сосен и хвойного аромата, чистое прозрачное море, развитая инфраструктура, отели на любой бюджет. Стоимость туров в конце июня на "все включено" из Москвы от 84 300 рублей за бюджетный вариант, в отель уровня комфорт - от 213 500 рублей, премиальный отдых - от 335 800 рублей. Что касается других направлений: в ОАЭ это Дубай, в Египте - Шарм-эль-Шейх, в России – Сочи», - добавила НСН директор туристической компании Top Best Hotels.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что Крым планирует принять на 10% туристов больше этим летом.

