Турэксперт Мальцев назвал заманчивые отечественные направления на осень

По его словам, выбирая экономичный вариант отдыха следует присмотреться к «направлениям с дотационной авиационной перевозкой», например, Оренбург.

Он указал, что можно выбрать поездку в Нижний Новогород и Нижегородскую область, Алтай и Алтайский край, куда есть прямое авиасообщение, а также Казань, Пермский край и Челябинскую область, предлагающие «дотационные варианты».

Мальцев назвал хорошими для отдыха курорты Ставропольского края и региона Северного Кавказа, а вот Краснодарский край к экономичным направлениям относить отказался, посоветовав присмотреться к Крыму.

«В Крыму хорошие предложения, нет сумасшедшей нагрузки на инфраструктуру... Рекомендую Крым для пляжного отдыха в период бархатного сезона», – заключил эксперт.

Ранее в РЖД объявили о намерении запустить поезд из России в Абхазию с винными турами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

