Турэксперт Мальцев назвал заманчивые отечественные направления на осень
Многие россияне осенью продолжают активно ездить в отпуска, предпочитая при этом отечественный отдых зарубежному. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
По его словам, выбирая экономичный вариант отдыха следует присмотреться к «направлениям с дотационной авиационной перевозкой», например, Оренбург.
Он указал, что можно выбрать поездку в Нижний Новогород и Нижегородскую область, Алтай и Алтайский край, куда есть прямое авиасообщение, а также Казань, Пермский край и Челябинскую область, предлагающие «дотационные варианты».
Мальцев назвал хорошими для отдыха курорты Ставропольского края и региона Северного Кавказа, а вот Краснодарский край к экономичным направлениям относить отказался, посоветовав присмотреться к Крыму.
«В Крыму хорошие предложения, нет сумасшедшей нагрузки на инфраструктуру... Рекомендую Крым для пляжного отдыха в период бархатного сезона», – заключил эксперт.
Ранее в РЖД объявили о намерении запустить поезд из России в Абхазию с винными турами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru