Россия планирует привлекать больше туристов из арабских стран

Как сообщил эксперт по туризму Александр Бандурин, поток туристов уже начал формироваться, однако требуется подготовка инфраструктуры для принятия путешественников из арабских стран. В настоящее время арабская инфраструктура только начинает развиваться, в то время, как в Китае инфраструктура для туристов уже сформирована.

Специалист отметил, что необходима подготовка экскурсоводов и информационных материалов для арабских путешественников, а также упрощение визового режима и наличия аэропортовой инфраструктуры.

Ожидается, что на решение всех вопросов уйдет до двух лет, после чего можно будет ожидать активного приема туристов из арабского мира в России.

Ранее стало известно, что граждане РФ смогут въехать в Японию после отмены COVID-ограничений с 8 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

