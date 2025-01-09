Цены на аренду жилья в городах «Золотого кольца» выросли более чем вдвое
Средняя стоимость аренды жилья в отдельных городах «Золотого кольца» с 2019 года подорожала в 2,2 раза или больше, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование экспертов Циан.Аналитики.
К примеру, в Суздале цены увеличились в 3,6 раза, составив до пяти тысяч рублей за сутки. На данный момент этот город является наиболее дорогим среди прочих участников маршрута.
В Ярославле стоимость аренды жилья в сутки варьируется от 3,1 тысячи рублей до 3,8 тысяч рублей. Наиболее бюджетное размещение с посуточной стоимостью в 2,9 тысячи рублей ждет туристов в Иваново. Эксперты рекомендуют путешественникам маршрута закладывать на проживание в сутки в среднем по 3,5 тысячи рублей.
Ранее председатель НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова сообщила «Радиоточке НСН», что туры по «Золотому кольцу» России доступны россиянам круглый год, при этом туроператоры готовы предложить множество маршрутов с разным числом городов.
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