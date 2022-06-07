«Бытовой фашизм»: Российские туристы могут не попасть в Болгарию
Депутат Сангаджи Тарбаев и глава Союза турагентств Сергей Голов в эфире НСН назвали тревожным прогноз по туризму в балканских странах после скандала с самолетом главы МИД Сергея Лаврова.
Отказ властей нескольких балканских стран пропустить борт министра иностранных дел Сергея Лаврова может негативно сказаться на взаимоотношениях с РФ, однако не факт, что это скажется на российских туристах, отметил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В период 6-7 июня Лавров должен был посетить Сербию, однако Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли небо для его самолета. При этом власти Болгарии объяснили свое решение санкционным режимом Евросоюза. При этом россияне всегда составляли значительную часть турпотока для этих стран.
«Ничего хорошего в этом нет, но это в первую очередь политика, а для наших туристов все еще глобальных изменений нет. Я бы пока эти две вещи так вот напрямую не связывал, поскольку туристический поток это одно, а закрыть небо для министра иностранных дел – это другое. Хотя тревожные нотки, естественно, есть. Я не скажу, что все плохо, все пропало, потому что время покажет», - приободрил россиян Голов.
При этом глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в комментарии «Радиоточке НСН» выразился более категорично, предположив, что россияне могут сами отказаться от поездок в государства, которые ведут недружественную политику в отношении России.
«Это провокация чистая, как это повлияет на туристов – понятно, что ничего хорошего не стоит ждать. Думаю, что те люди, которые хорошо относились к этим странам и планировали там отдых, сделают выводы по этому поводу. Конечно, туризм должен быть вне политики, по идее, но, безусловно, последние события влияют на отношение, на планы людей. Ничего хорошего по этому поводу сказать не могу. Что касается тех граждан РФ, кто владеет жильем в Черногории, тут все зависит от того, насколько эти россияне готовы терпеть эти издевательства. Это же связано не только с нашим министром, это еще и на бытовом уровне насколько я знаю, к россиянам, к русскоговорящим отношение изменилось. Это проявление такого современного фашизма, что ли, когда на основании гражданства, культуры людей начинают притеснять», - считает депутат.
Ранее официальный представителя Госдепа США Неда Прайса назвал отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории пропустить самолет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым суверенным решением.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- Обращение о переводе украинского языка на латиницу зарегистрировано на сайте Зеленского
- В Мариуполе запретили купаться в акватории города
- Обобщающий нормы об иностранных агентах законопроект приняли в первом чтении
- Зеленский отказался пускать российские корабли в украинские порты
- Организаторы фестиваля «Стереолето» отменили выступление Манижи
- Путин вновь заявил о необходимости обеспечить рост доходов россиян
- Кадыров заявил о массированном наступлении в ЛНР
- Шойгу заявил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма
- В Польше предложили отключить от SWIFT все российские банки
- Зеленский снова заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru