Спрос на Египет вырос втрое на фоне изменений туристического рынка

Туристический рынок в регионах Западной Сибири перестраивается на фоне конфликта в Персидском заливе и логистических ограничений. Жители Тюменской области, Югры и Ямала все чаще выбирают альтернативные направления, а спрос на поездки в Египет вырос почти в три раза. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Марчела Кырлана.

По его словам, традиционно востребованными остаются Турция, Египет и Таиланд благодаря доступной стоимости и стабильному авиасообщению. При этом туры в страны Персидского залива, включая ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, приостановлены по рекомендациям Минэкономразвития России.