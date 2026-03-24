Спрос на Египет вырос втрое на фоне изменений туристического рынка
Туристический рынок в регионах Западной Сибири перестраивается на фоне конфликта в Персидском заливе и логистических ограничений. Жители Тюменской области, Югры и Ямала все чаще выбирают альтернативные направления, а спрос на поездки в Египет вырос почти в три раза. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Марчела Кырлана.
По его словам, традиционно востребованными остаются Турция, Египет и Таиланд благодаря доступной стоимости и стабильному авиасообщению. При этом туры в страны Персидского залива, включая ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, приостановлены по рекомендациям Минэкономразвития России.
Он отметил, что поездки в европейские страны практически исчезли из предложений туроператоров из-за санкционных ограничений и сложностей с прямыми перелетами. Это вынуждает туристов искать альтернативные маршруты, в том числе в Юго-Восточной Азии и других регионах.
На этом фоне растет интерес к комбинированным турам с посещением нескольких стран за одну поездку, а также к внутреннему туризму — поездкам в Москву, Санкт-Петербург, Калининградскую область, на Кавказ, в Карелию, на Алтай и Байкал, передает «Радиоточка НСН».
- Спрос на Египет вырос втрое на фоне изменений туристического рынка
- Миллиардов нет: Заславский объяснил «заморозку» Национального театрального центра
- СМИ: Принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном
- Пока не до раскладушек: Чем порадует Apple на конференции разработчиков
- Водителям напомнили, когда нужно менять документы на автомобиль
- Юрист посоветовала готовить финансовую подушку перед разводом
- Россиян предупредили о риске слежки через умные устройства
- В банке Ротшильдов в Париже прошли обыски по делу Эпштейна
- В Калужской области сбили два беспилотника
- «Абсолютный курьез!»: Драгунский о попадании его фамилии под пропаганду наркотиков