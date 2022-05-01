Таиланд упростил правила въезда для туристов

Власти ввели две новые программы. Теперь по прилете путешественникам нужно будет показать только справку о вакцинации признанной в Королевстве вакциной. Среди таких препаратов значится российский «Спутник V».

Невакцинированным туристам нужно будет за 72 часа до поездки сдать ПЦР-тест или провести пять дней на карантине.

Переболевшие COVID-19 и привитые хотя бы одной дозой препарата считаются полностью вакцинированными.

Напомним, в настоящее время между Россией и Таиландом нет прямых авиаперелетов.

