Таиланд упростил правила въезда для туристов
Таиланд с 1 мая упростил правила въезда для туристов, сообщает генеральное консульство России в Пхукете.
Власти ввели две новые программы. Теперь по прилете путешественникам нужно будет показать только справку о вакцинации признанной в Королевстве вакциной. Среди таких препаратов значится российский «Спутник V».
Невакцинированным туристам нужно будет за 72 часа до поездки сдать ПЦР-тест или провести пять дней на карантине.
Переболевшие COVID-19 и привитые хотя бы одной дозой препарата считаются полностью вакцинированными.
Напомним, в настоящее время между Россией и Таиландом нет прямых авиаперелетов.
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