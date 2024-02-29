АТОР: тур на двоих в Иран обойдется в 200 тысяч рублей
Российские путешественники могут приобрести тур в Иран на двоих за 200 тысяч рублей, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что стоимость тура на двоих варьируется в пределах от 200 до 215 тысяч рублей. Перелет из Москвы в Тегеран в начале марта будет стоить 27 тысяч рублей.
При этом в компании «Интурист» признали, что продажи туров в Иран идут медленно. В то же время туроператор зафиксировал активность бронирований на весенний период.
Ранее в АТОР сообщили, что летний десятидневный тур в Турцию на двоих с проживанием в «четверке» и питанием по системе «все включено» обойдется в 200 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финансист посоветовала россиянам брать отпуск в июле и октябре
- Трамп призвал Байдена пройти тест на умственные способности
- Группа The Hatters сняла клип с помощью ИИ
- Экс-депутат Госдумы Варшавский получил 8 лет колонии за коррупцию
- Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае
- Дженнифер Лопес пожаловалась на недостаток внимания от родителей
- СМИ: В России снимут ремейк сериала «Воронины»
- Спикер парламента Армении объявил о желании Еревана вступить в Евросоюз
- В Зачатьевском монастыре в центре Москвы произошел пожар
- АТОР: тур на двоих в Иран обойдется в 200 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru