АТОР: тур на двоих в Иран обойдется в 200 тысяч рублей

Отмечается, что стоимость тура на двоих варьируется в пределах от 200 до 215 тысяч рублей. Перелет из Москвы в Тегеран в начале марта будет стоить 27 тысяч рублей.

При этом в компании «Интурист» признали, что продажи туров в Иран идут медленно. В то же время туроператор зафиксировал активность бронирований на весенний период.

Ранее в АТОР сообщили, что летний десятидневный тур в Турцию на двоих с проживанием в «четверке» и питанием по системе «все включено» обойдется в 200 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

