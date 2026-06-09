Александр Петров заявил, что сможет жить только в России

Актёр Александр Петров в интервью журналу «Сноб» заявил, что благодаря поездкам за границу смог понять, что он сможет жить только в России.

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По его словам, это понимание пришло к нему уже после того, как он впервые оказался в Калифорнии. Аналогичное чувство актёр испытал и в ходе съёмок у режиссёра Романа Полански в Европе.

Петров указал, что всякий раз он желал поскорее вернуться из командировок домой.

«Я не могу долго находиться в чужой ментальности. Поэтому всегда считал, что лучше жить там, где тебе счастливо и комфортно», — заключил артист.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев опроверг слухи о якобы его переезде в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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