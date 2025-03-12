Суздаль признан самым спокойным городом России

Помимо этого, в рейтинг городов с благоприятной обстановкой вошли Владимир, Сергиев Посад и Пятигорск (по 14%), Переславль-Залесский (13%), Мурманск и Калининград (по 12%). Санкт-Петербург, Краснодар, Геленджик, Сочи и Ростов Великий получили от 10 до 11% голосов. Москва, по мнению респондентов, оказалась менее спокойной — ее упомянули лишь 6% опрошенных.

На восприятие спокойной жизни, как следует из опроса, чаще всего влияют размеренный темп (44%) и наличие свободного времени у местных жителей (44%). Также значимыми факторами участники назвали природные пейзажи (44%), низкую плотность населения (42%) и компактность города (32%), передает «Радиоточка НСН».

