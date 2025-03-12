Суздаль признан самым спокойным городом России

Суздаль возглавил список российских городов с наиболее спокойной атмосферой. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру», сообщает «Газета.Ru».

Согласно опросу, 19% респондентов назвали Суздаль самым спокойным городом страны. На втором месте оказались Минеральные Воды (17%), третье заняли Ессентуки (16%). Ярославль, Кострома и Иваново также вошли в число лидеров — их упомянули от 15 до 16% участников.

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Помимо этого, в рейтинг городов с благоприятной обстановкой вошли Владимир, Сергиев Посад и Пятигорск (по 14%), Переславль-Залесский (13%), Мурманск и Калининград (по 12%). Санкт-Петербург, Краснодар, Геленджик, Сочи и Ростов Великий получили от 10 до 11% голосов. Москва, по мнению респондентов, оказалась менее спокойной — ее упомянули лишь 6% опрошенных.

На восприятие спокойной жизни, как следует из опроса, чаще всего влияют размеренный темп (44%) и наличие свободного времени у местных жителей (44%). Также значимыми факторами участники назвали природные пейзажи (44%), низкую плотность населения (42%) и компактность города (32%), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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