Страны Персидского залива захотели ввести единую туристическую визу

Сейчас только граждане стран Персидского залива могут путешествовать между этииси странами по единой системе.

Как отметил министр наследия и туризма Омана Салим бин Мохаммед аль-Махруки, коллеги достигли соглашения в отношении общей или унифицированной туристической визы для шести государств. Реализация этого проекта может начаться в ближайшее время после создания всех необходимых механизмов.

В свою очередь, министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Акил Аль-Хатиб указал, что страны Персидского залива быстро растут и могут привлечь значительную часть туристического рынка мира.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о предложении России полностью отменить турвизы для Кувейта, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и Малайзии, напоминает RT.

