Страны Персидского залива захотели ввести единую туристическую визу
Министры туризма стран Персидского залива представят к концу декабря свои мнения по единой туристической визе для Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом пишет Gulf Business.
Сейчас только граждане стран Персидского залива могут путешествовать между этииси странами по единой системе.
Как отметил министр наследия и туризма Омана Салим бин Мохаммед аль-Махруки, коллеги достигли соглашения в отношении общей или унифицированной туристической визы для шести государств. Реализация этого проекта может начаться в ближайшее время после создания всех необходимых механизмов.
В свою очередь, министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Акил Аль-Хатиб указал, что страны Персидского залива быстро растут и могут привлечь значительную часть туристического рынка мира.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о предложении России полностью отменить турвизы для Кувейта, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и Малайзии, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru