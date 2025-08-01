На Кубе стартовал Фестиваль российского кино
Фестиваль российского кино открылся на Кубе, он будет проходить в Гаване до 3 августа. Об этом пишет ТАСС.
Организаторами смотра стали компания «Роскино», Министерство культуры России, Кубинский институт киноискусства и кинопромышленности, посольство РФ в республике. Гости мероприятия смогут увидеть ряд российских картин, в том числе исторический экшен «Злой город», фэнтези «Огниво», документальную военную драму «Июньская полынь».
Фестиваль стартовал с показа анимационного фильма «Лунтик. Возвращение домой» и комедии «Обе две». На открытии мероприятия выступил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли. Дипломат указал на существенные подвижки в сотрудничестве России и Кубы в сфере кино, подчеркнув, что речь идет и о лентах совместного производства.
«Практически готовы два таких фильма - "Гуантанамера" и "Теофило", съемки которых уже завершены. Ждем их премьеры и надеемся, что они повторят успех уже ставших классическими кинолент "Я - Куба" и "Капабланка"», - заявил посол.
В июле в Китае состоялся кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В программе смотра было заявлено пять российских картин.
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