Два человека пострадали при атаке ВСУ на машину скорой помощи в Алешках

Украинские военные атаковали автомобиль скорой помощи в городе Алешки Херсонской области, есть пострадавшие. Об этом написал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, ВСУ обстреляли город, в результате погиб мужчина и пострадали еще три человека. При эвакуации пострадавших был нанесен повторный удар по карете скорой помощи.

«Ранены фельдшер и водитель», - подчеркнул Сальдо.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по торговым павильонам в херсонском селе Великие Копани, пострадали шесть человек.

