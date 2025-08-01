Два человека пострадали при атаке ВСУ на машину скорой помощи в Алешках
1 августа 202512:50
Украинские военные атаковали автомобиль скорой помощи в городе Алешки Херсонской области, есть пострадавшие. Об этом написал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, ВСУ обстреляли город, в результате погиб мужчина и пострадали еще три человека. При эвакуации пострадавших был нанесен повторный удар по карете скорой помощи.
«Ранены фельдшер и водитель», - подчеркнул Сальдо.
Ранее беспилотник ВСУ ударил по торговым павильонам в херсонском селе Великие Копани, пострадали шесть человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кировской области самодельный вертолет убил своего создателя
- «Там опасно всегда!»: Россиянам дали советы для горных путешествий
- Театральные критики назвали лучшие постановки Москвы сезона 2024/25
- На Кубе стартовал Фестиваль российского кино
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на машину скорой помощи в Алешках
- Миколог призвал россиян покупать грибы в магазинах, а не на рынках
- Туристический поток из Китая в Россию упал на 13% из-за коллапсов и курса рубля
- Якубович рассказал, как долго будет работать в «Поле чудес»
- Камбоджа захотела номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
- Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Архангельской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru