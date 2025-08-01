В Кировской области самодельный вертолет убил своего создателя

По данным ведомства, трагедия произошла 31 июля в селе Залазна Омутнинского района. При запуске у самодельного воздушного судна оторвались лопасти, одна из которых тяжело травмировала мужчину. Несмотря на все усилия врачей, создатель вертолёта умер в больнице.

По данному факту следователями проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения.

Ранее под Самарой на реке Волга опрокинулся самодельный плавучий дом с четырьмя людьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

