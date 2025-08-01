В Кировской области самодельный вертолет убил своего создателя
В Кировской области 88-летний пенсионер погиб при запуске самодельного вертолёта. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, трагедия произошла 31 июля в селе Залазна Омутнинского района. При запуске у самодельного воздушного судна оторвались лопасти, одна из которых тяжело травмировала мужчину. Несмотря на все усилия врачей, создатель вертолёта умер в больнице.
По данному факту следователями проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения.
Ранее под Самарой на реке Волга опрокинулся самодельный плавучий дом с четырьмя людьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГИБДД опровергли перевод медсправок в электронный формат с 1 августа
- В Кировской области самодельный вертолет убил своего создателя
- «Там опасно всегда!»: Россиянам дали советы для горных путешествий
- Театральные критики назвали лучшие постановки Москвы сезона 2024/25
- На Кубе стартовал Фестиваль российского кино
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на машину скорой помощи в Алешках
- Миколог призвал россиян покупать грибы в магазинах, а не на рынках
- Туристический поток из Китая в Россию упал на 13% из-за коллапсов и курса рубля
- Якубович рассказал, как долго будет работать в «Поле чудес»
- Камбоджа захотела номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru