В ГИБДД опровергли перевод медсправок в электронный формат с 1 августа

В ведомстве указали, что такой переход действительно предусмотрен, однако соответствующие поправки в закон «О безопасности дорожного движения» начнут действовать только с 1 марта 2027 года.

Автоинспекторы отметили, что согласно новым нормам результаты медкомиссии будут сразу передаваться в электронную базу данных. При этом возможность получить справку на бумаге сохранится.

Ранее в МВД РФ отказались ужесточать допуск к управлению транспортом для граждан старше 60 лет, сообщает RT.

