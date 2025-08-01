В ГИБДД опровергли перевод медсправок в электронный формат с 1 августа

Распространяемая СМИ информация о якобы переводе водительских медсправок в электронный формат (в виде QR-кода) с 1 августа 2025 года не соответствует действительности. Об этом заявили в Госавтоинспекции РФ.

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В ведомстве указали, что такой переход действительно предусмотрен, однако соответствующие поправки в закон «О безопасности дорожного движения» начнут действовать только с 1 марта 2027 года.

Автоинспекторы отметили, что согласно новым нормам результаты медкомиссии будут сразу передаваться в электронную базу данных. При этом возможность получить справку на бумаге сохранится.

Ранее в МВД РФ отказались ужесточать допуск к управлению транспортом для граждан старше 60 лет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Водительское УдостоверениеОпровержениеГИБДД

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