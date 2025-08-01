В ГИБДД опровергли перевод медсправок в электронный формат с 1 августа
Распространяемая СМИ информация о якобы переводе водительских медсправок в электронный формат (в виде QR-кода) с 1 августа 2025 года не соответствует действительности. Об этом заявили в Госавтоинспекции РФ.
В ведомстве указали, что такой переход действительно предусмотрен, однако соответствующие поправки в закон «О безопасности дорожного движения» начнут действовать только с 1 марта 2027 года.
Автоинспекторы отметили, что согласно новым нормам результаты медкомиссии будут сразу передаваться в электронную базу данных. При этом возможность получить справку на бумаге сохранится.
Ранее в МВД РФ отказались ужесточать допуск к управлению транспортом для граждан старше 60 лет, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГИБДД опровергли перевод медсправок в электронный формат с 1 августа
- В Кировской области самодельный вертолет убил своего создателя
- «Там опасно всегда!»: Россиянам дали советы для горных путешествий
- Театральные критики назвали лучшие постановки Москвы сезона 2024/25
- На Кубе стартовал Фестиваль российского кино
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на машину скорой помощи в Алешках
- Миколог призвал россиян покупать грибы в магазинах, а не на рынках
- Туристический поток из Китая в Россию упал на 13% из-за коллапсов и курса рубля
- Якубович рассказал, как долго будет работать в «Поле чудес»
- Камбоджа захотела номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru