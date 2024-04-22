Страховщики назвали самую опасную страну для туристов из РФ
Таиланд значительно опережает другие туристические направления по количеству несчастных случаев с участием россиян, заявила директор филиала одной из страховых компаний Юлия Алчеева.
Она отметила, что в большей степени это связано с мотобайками, которые туристы активно используют в стране для передвижения, несмотря на отсутствие опыта. Так, в Египте и Турции ДТП случаются реже, передает NEWS.ru.
Ранее посольство России в Шри-Ланке посоветовало российским туристам не использовать мотобайки и другой арендуемый транспорт из-за высокой вероятности ДТП. В Telegram-канале дипмисии говорится, что число смертельных аварий с участием граждан России на Шри-Ланке выросло.
Даже при условии ненадлежащего состояния техники и несмотря на особенности местного дорожного движения, ответственность при ДТП лежит на самих туристах, отмечают специалисты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru