Страховщики назвали самую опасную страну для туристов из РФ

Ранее посольство России в Шри-Ланке посоветовало российским туристам не использовать мотобайки и другой арендуемый транспорт из-за высокой вероятности ДТП. В Telegram-канале дипмисии говорится, что число смертельных аварий с участием граждан России на Шри-Ланке выросло.

Даже при условии ненадлежащего состояния техники и несмотря на особенности местного дорожного движения, ответственность при ДТП лежит на самих туристах, отмечают специалисты, передает «Радиоточка НСН».

