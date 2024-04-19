СМИ: Российские туристы пожаловались на вспышку ротавируса на Пхукете

Российские туристы пожаловались на вспышку ротавируса на популярном курорте Пхукет. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».

Так, больше всего пострадавших находится в районе Ката. Россияне жалуются на высокую температуру, рвоту и слабость. Уточняется, что с инфекцией не справляются ни привезенные путешественниками с собой лекарства, ни более сильные препараты из местных аптек.

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Ранее сообщалось, что на Пхукете многие россияне столкнулись с непонятным вирусом. Отмечается, что заболевшие жалуются на кашель, высокую температуру и слабость, при этом симптомы сохраняются несколько недель, а местные врачи не могут поставить точный диагноз.

Для Пхукета характерны малярия, лихорадка Денге, геморрагические лихорадки, однако без осмотра конкретных людей о каком-либо заболевании заявлять опрометчиво. Об этом «Радиоточке НСН» заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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