СМИ: Российские туристы пожаловались на вспышку ротавируса на Пхукете

Ранее сообщалось, что на Пхукете многие россияне столкнулись с непонятным вирусом. Отмечается, что заболевшие жалуются на кашель, высокую температуру и слабость, при этом симптомы сохраняются несколько недель, а местные врачи не могут поставить точный диагноз.

Для Пхукета характерны малярия, лихорадка Денге, геморрагические лихорадки, однако без осмотра конкретных людей о каком-либо заболевании заявлять опрометчиво. Об этом «Радиоточке НСН» заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.



