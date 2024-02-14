Стоимость туров в Египет за год упала на 30%
За последние месяцы стоимость туров в Египет упала на 30%, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Одной из причин падения цен и спроса на отдых в Египте эксперт назвал обострение арабо-израильского конфликта и бои в секторе Газа. При этом он отметил, что, половину стоимости путевки формируют авиабилеты.
По словам Мкртчяна, некоторые туристы полагают, что сектор Газа расположен в нескольких километрах от курортов Египта. Однако сегодня на территории арабского государства спокойно - беспокоиться россиянам не о чем, сказал эксперт в беседе с ОТР.
«Это примерно 300–400 километров от зоны боевых действий между Палестиной и Израилем», - уточнил он.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в начале 2024 года интерес к летнему отдыху в Крыму увеличился на 20-50% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля
- Стоимость туров в Египет за год упала на 30%
- Подоляк признал наличие родственников в России
- Врач рассказал, как избежать паралича желудка
- Рашкин назвал «несправедливым и незаконным» отказ суда досрочно снять судимость
- Песков: СВО может идти дольше планируемого
- Спектакль с Добронравовым срочно заменили из-за ухудшения его здоровья
- Спикер Джонсон: Палата представителей на поддержит проект о помощи Украине
- СМИ: телеканал France 24 сообщил о подготовке покушения на Макрона в Киеве
- МИД Украины потребовал запретить помаду с оттенком «русский красный»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru