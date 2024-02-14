Стоимость туров в Египет за год упала на 30%

За последние месяцы стоимость туров в Египет упала на 30%, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

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Одной из причин падения цен и спроса на отдых в Египте эксперт назвал обострение арабо-израильского конфликта и бои в секторе Газа. При этом он отметил, что, половину стоимости путевки формируют авиабилеты.

По словам Мкртчяна, некоторые туристы полагают, что сектор Газа расположен в нескольких километрах от курортов Египта. Однако сегодня на территории арабского государства спокойно - беспокоиться россиянам не о чем, сказал эксперт в беседе с ОТР.

«Это примерно 300–400 километров от зоны боевых действий между Палестиной и Израилем», - уточнил он.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в начале 2024 года интерес к летнему отдыху в Крыму увеличился на 20-50% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Денис Пискарев
ТЕГИ:Российские ТуристыТуризмЕгипет

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