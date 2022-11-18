Стоимость проживания в отелях Петербурга в Новый год выросла на четверть
Средняя стоимость проживания в отелях Санкт-Петербурга в новогодние каникулы составляет 7088 рублей в сутки, что на 26 процентов больше, чем годом ранее. Таковы данные сервиса TravelLine, передает портал TourDom.
Наибольшим спросом у туристов пользуются гостиницы уровня «три звезды». В некоторых из них места на новогодние даты уже разобраны.
Самые популярные даты у туристов, бронирующих размещение в Петербурге, – 3–4 января. На эти дни загрузка отелей по состоянию на 14 ноября в среднем достигает 40 процентов. Спрос на 7–8 января пока заметно ниже.
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