Названа стоимость новогодних путевок за границу
Стоимость путевок на новогодние каникулы в популярные у российских туристов страны снизилась из-за низкого спроса во время мобилизации. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
По его словам, средний чек на недельный отдых для двоих в Египте, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах составляет 120–140 тысяч рублей. Однако, как отметил Горин в беседе с NEWS.ru, часть россияне выбирают пятизвездочные отели, где цены варьируются уже от 170 тысяч до 350 тысяч рублей.
При этом отдых в ноябре и декабре, в межсезонье обойдется туристам значительно дешевле.
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