Названа стоимость новогодних путевок за границу

По его словам, средний чек на недельный отдых для двоих в Египте, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах составляет 120–140 тысяч рублей. Однако, как отметил Горин в беседе с NEWS.ru, часть россияне выбирают пятизвездочные отели, где цены варьируются уже от 170 тысяч до 350 тысяч рублей.

При этом отдых в ноябре и декабре, в межсезонье обойдется туристам значительно дешевле.

