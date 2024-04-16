Стоимость летнего отдыха с начала года подорожала на 15%

Рост стоимости в преддверии сезона фиксируется на внутрироссийские и зарубежные направления.

Средний чек на заграничные курорты начинается от 140 тысяч рублей. В эту сумму входит недельный тур на двух человек и проживание по системе «все включено».

Представители туристического бизнеса полагают, что по итогам года на зарубежных курортах отдохнут более девяти миллионов россиян.

Ранее стало известно, что на майские праздники россияне активно бронируют туры в ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Таиланд, Китай и Африку, передает «Радиоточка НСН».

