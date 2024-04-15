«До 150 тысяч рублей в сутки»: Премиальный отдых в Сочи «догоняет» Турцию
Алексан Мкртчян заявил в эфире НСН, что турецкие премиальные отели сегодня не могут быть дешевле, чем сочинские.
Турецкие премиальные отели не могут быть дешевле, чем сочинские, но российский вариант «догоняет» курорты Средиземного моря, заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью НСН.
Летний отдых в премиальных отелях Турции оказался на 15-20% дешевле, чем в Сочи, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Мкртчян эту информацию не подтвердил.
«Это стопроцентный фейк. Конечно, турецкие премиальные отели не могут быть дешевле, чем сочинские. Плюс еще перевозка. В Сочи можно попасть из Москвы на автомобиле, семья может так добраться. А в Турции, например, четыре билета обойдутся в 120-150 тысяч рублей. Это минимальная цена. Премиальный отдых в Турции стоит дороже, там огромная инфляция, выросли очень цены на продукты, на электроэнергию. Они не могут держать низкие цены сегодня», - объяснил он.
Мкртчян рассказал, что премиальный отдых в Сочи обойдется в 30-60 тысяч рублей в сутки, что приближается к турецким ценам, которые, конечно, могут доходить и до 150 тысяч рублей в сутки.
«Если брать отдых недорогой, в Турцию нет смысла ехать. Но там можно найти номера по ценам российским – за пять тысяч за номер. Но только перелет дороже. В Турцию сейчас 85% россиян едут в четыре звезды и выше. Россияне не покупают очень дешевые отели в Турции. Если берем премиальный отдых, в России он обойдется в 30-60 тысяч рублей в сутки за обычный номер на двоих. В Турции премиальный отдых стоит также от 30 до 60 тысяч рублей, но есть и дороже, когда в систему «все включено» входят дорогие алкогольные напитки. Такой отдых обойдется в 100-150 тысяч в сутки. У нас в России нет отелей такого уровня. Поэтому премиальный отдых в Турции, конечно, дороже», - подытожил собеседник НСН.
Стоимость отдыха в Турции в июне начинается от 140 тысяч рублей на двоих, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Эксперты проанализировали цены на двоих на десять ночей в отелях категории четыре и пять звезд, работающих по системе «все включено». Отдых в гостиницах уровня Deluxe обойдется в сумму от 370 до 600 тысяч рублей на двоих, передает «Радиоточка НСН».
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