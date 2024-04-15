«До 150 тысяч рублей в сутки»: Премиальный отдых в Сочи «догоняет» Турцию

Турецкие премиальные отели не могут быть дешевле, чем сочинские, но российский вариант «догоняет» курорты Средиземного моря, заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью НСН.

Летний отдых в премиальных отелях Турции оказался на 15-20% дешевле, чем в Сочи, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Мкртчян эту информацию не подтвердил.