Стало известно, когда туристы смогут открыть купальный сезон в Сочи

Традиционно курортный сезон в Сочи начинается с начала июня, а купаться можно с конца мая, когда вода и температура воздуха достигают благоприятных значений, сообщает РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр Краснодарского рая.

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В текущем году погода способствует быстрому прогреванию моря, нежели в прошлом году. По наблюдениям, сейчас вода теплее примерно на один градус, чем в 2022 году.

По данным властей, в текущем году Сочи планирует принять как минимум 7 миллионов туристов. В городе уже приводят в порядок пляжи, зимнюю инфраструктуру меняют на летнюю.

В ближайшее время цены повысятся не только на авиабилеты, но и на железнодорожные перевозки, рассказала исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова в интервью НСН. По ее словам, это приведет к тому, что россияне будут отдыхать в черте своих регионов.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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