Стало известно, как приспособиться к работе после отдыха

Перед началом работы важно нормализовать режим сна, а также привести в норму питание, сообщает Lenta.ru со ссылкой на психолога Светлану Квитко. По ее словам, важно уделить этому внимание, если человек провел отпуск в другом часовом поясе. Кроме того, необходимо не пытаться выполнить сразу всю работу, а распределить ее на несколько дней.

В противном случае есть риск столкнуться с выгоранием. Специалист отметила, что прекращать отдых стоит как минимум за несколько дней до работы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил, что россиянам надо запретить посещение Европы, а исключение сделать только для служебных поездок.

