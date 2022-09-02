Стало известно, как приспособиться к работе после отдыха

Как правило, после отпуска сложно собраться с силами и войти в рабочий ритм.

Travel-блогер рассказала о лайфхаках перед поездкой в отпуск

Перед началом работы важно нормализовать режим сна, а также привести в норму питание, сообщает Lenta.ru со ссылкой на психолога Светлану Квитко. По ее словам, важно уделить этому внимание, если человек провел отпуск в другом часовом поясе. Кроме того, необходимо не пытаться выполнить сразу всю работу, а распределить ее на несколько дней.

В противном случае есть риск столкнуться с выгоранием. Специалист отметила, что прекращать отдых стоит как минимум за несколько дней до работы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил, что россиянам надо запретить посещение Европы, а исключение сделать только для служебных поездок.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ОтдыхОтпуск
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